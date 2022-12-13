"За" законопроект проголосовали 184 человека, "против" - семеро.

Однопалатный парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО. "За" данное предложение проголосовали 184 местных депутата, "против" выступили только семьи политиков. Официальная трансляция заседания велась на сайте законодательного органа европейского государства. Известно, что для принятия документа о вступлении в состав Североатлантического военного альянса требовалось простое большинство голосов присутствующих. Теперь для завершающей стадии ратификации законопроекта необходимо, чтобы текст был утвержден президентом республики Саули Ниинистё.

Напомним, что парламентское голосование, которое должно было состояться 28 февраля, было перенесено на среду 1 марта из-за предложения финского депутата от "Союза левых сил" Маркуса Мустаярви отклонить законопроект. Политик призвал коллег принять официальные заявления о том, что Хельсински не допустят размещения ядерного оружия на государственной земле, а также не разрешат создавать базы НАТО или размещать военного контингента других стран мира на своей территории. Однако несмотря на то, что предложения Мустаярви были вынесены на голосование, они отклонены большинством парламентариев.

Санна Марин: задержка присоединения Финляндии и Швеции подрывает доверие к НАТО.

Фото и видео: YouTube / SuomenEduskunta