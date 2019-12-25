Президент Финляндии назвал страны, которые хотел бы увидеть в ЕС

Он назвал три страны, которые должны стать членами организации.

Президент Финляндии Александр Стубб назвал страны, которые хотел бы увидеть в Евросоюзе. Об этом он рассказал в интервью норвежскому изданию VG.

По словам Стубба, он часто общается с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Президент Финляндии отметил, что хотел бы видеть Норвегию в числе стран-членов ЕС. Он также назвал еще две страны, которые могут присоединиться к организации. Речь идет об Исландии и Великобритании.

Членство в ЕС является решением, которое Норвегия должна принять сама. Хотя лично я хотел бы, чтобы Великобритания, Исландия и Норвегия присоединились. Александр Стубб, президент Финляндии

