В Грузии заявили, что ЕС готов отправить танки "для установления демократии"

Евросоюз готов отправить в Грузию танки "для установления демократии". Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова приводит грузинский Первый канал.

Папуашвили отметил, что у европейских лидеров нет такой возможности, но "некоторые готовы и на такое пойти". По словам председателя парламента Грузии, поведение Брюсселя показало грузинскому народу, что его ценности не совпадают с ценностями ЕС.

Если бы их воля была, они бы не только санкции ввели, но и танк ввели бы в Грузию для установления демократии.



Шалва Папуашвили, председатель парламента Грузии

Отметим, что в ноябре 2024 года правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в организацию. Также было принято решение отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

