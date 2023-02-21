Президент Финляндии допустил возобновление диалога с Россией

Александр Стубб поддержал слова Саули Ниинистё.

Диалог европейского региона с Россией в какой-то момент будет восстановлен. Соответствующее заявление местным журналистам с телеканала Yle сделал президент Финляндии Александр Стубб, комментируя слова бывшего политического лидера республики Саули Ниинистё. Ранее Ниинистё в понедельник, 10 ноября, заявил, что Европейскому союзу нужно вести прямой диалог с Москвой по примеру американского президента-республиканца Дональда Трампа. Министр по иностранным делам Элина Валтонен и премьер-министр Петтери Орпо из Хельсинки при этом не согласились со словами экс-презилента Финляндии. Они уверены, что время для возобновления диалога все еще не наступило.

В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично. Александр Стубб, президент Финляндии

Президент подчеркнул, что за последние полтора года европейские политические лидеры часто поднимали этот вопрос. Александр Стубб также выразил мнение о том, что контакты между властями Европы и России должны вестись согласованно, а цели переговоров должны обсуждаться совместно со всеми странами-членами ЕС.

Фото: YouTube / Bloomberg Podcasts