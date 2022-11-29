Президент ФРГ заявил о скепсисе относительно перемирия на Украине и гарантий безопасности

Франк-Вальтер Штайнмайер не думает, что можно говорить о гарантиях до завершения боевых действий.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о скепсисе относительно перемирия на Украине и гарантий безопасности для киевского режима. Информацией немецкий чиновник поделился в интервью с местными журналистами из Deutsche Welle. По словам политика, призывы к режиму тишины в регионе не имеют перспективу в сложившихся на поле боя условиях. Таким образом эксперт ответил на вопрос ведущей о результатах референдумов за присоединение РФ, которые прошли на территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости. И это не может быть целью прекращения огня. На данный момент я не вижу выхода. Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ

Немец полагает, что на этом этапе боевых действий на Украине он лично скептически настроен по вопросу гарантий безопасности для киевского режима. Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что пока что власти в Берлине не могут сказать, как именно будут выглядеть подобные гарантии, при каком содержании, а также кто будет их предоставлять. Президент ФРГ считает, что такие пункты невозможно оформить до того момента, пока военные действия не прекратятся.

Президент ФРГ Штайнмайер: "Германия находится в глубочайшем кризисе".

Фото и видео: YouTube / DW Deutsch