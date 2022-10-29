Президент ФРГ Штайнмайер: "Германия находится в глубочайшем кризисе"

Франк-Вальтер Штайнмайер уверен, что страну ждут тяжелые времена.

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что начало проведения специальной военной операции России на Украине (24 февраля) стало переломным моментом в истории, которая погрузила Германию в период значительных экономических потрясений, энергетического кризиса, стремительного роста стоимости цен на товары и продукты питания. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления перед гражданами.

Это погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодоленной: время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о разрастании войны до пожара в Европе. Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ

Эксперт пояснил, что сейчас страна подошла к такому времени, при котором немецкая успешная модель глобальной сетевой экономики оказалась под давлением. Франк-Вальтер Штайнмайер уточнил, что подорваны также социальная сплоченность ФРГ, доверие к демократической модели развития. Он уверен в том, что Германию ждут тяжелые времена из-за "встречного ветра".

Президент Германии прибыл в Киев на встречу с Зеленским.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten