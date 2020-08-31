Президент ФРГ назвал протесты в Берлине "ударом в сердце демократии"

Задержали 300 человек, которые пытались драться с полицейскими.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал протесты в Берлине "ударом в сердце демократии". Накануне радикально настроенные демонстранты после протестной акции забрались на ступеньки Рейхстага.

Штайнмайер подчеркнул, что граждане имеют право на мирный протест, но отметил, что демонстрантам не стоит идти на поводу у "врагов демократии и у политических подстрекателей". По словам президента страны, они пытаются использовать ситуацию в корыстных целях. Он добавил, что полиция действовала рассудительно.

В воскресенье в Берлине прошла протестная акция против коронавирусных ограничений. По данным полиции, протестовать вышло около 38 тысяч человек. Задержали 300 человек, которые пытались драться с полицейскими.

Ранее Ангела Меркель выступила за завершение "Северного потока — 2".

Видео: zdf heute