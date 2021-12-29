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Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным

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Алар Карис оценил мировую ситуацию.

Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Алар Карис заявил местным журналистам с телеканала ETV+. Глава государства считает, что на данный момент мировая обстановка значительно усложнилась. При этом политик полагает, что она меняется практически в ежедневном режиме.

Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Если будет причина встретиться с Путиным, это нужно будет сделать.

Алар Карис, президент Эстонии

Премьер Эстонии во время визитов на Украину говорит по-русски.

Фото и видео: etvpluss.err.ee

Теги: алар карис, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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