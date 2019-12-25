Премьер Эстонии во время визитов на Украину говорит по-русски

Кая Каллас не стремится показаться некомпетентной.

Премьер-министр Эстонии заявила, что во время визитов на Украину говорит по-русски. Об этом глава местного правительства рассказала местным журналистам во время интервью для информационного агентства ETV+. Кая Каллас заметила, что использует русский язык во время зарубежных визитов в Восточную Европу и проведения официальных встреч в Киеве. При этом чиновница стесняется давать интервью на этом языке в своей собственной стране.

Когда я посещаю Украину, то говорю по-русски. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Каллас добавила, что не хочет показаться эстонским журналистам некомпетентной, поэтому общается с прессой внутри государства не на русском языке.

Премьер Эстонии заявила, что ее пугает сам факт диалога с РФ по гарантиям безопасности.

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