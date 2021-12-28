Премьер Эстонии заявила, что ее пугает сам факт диалога с РФ по гарантиям безопасности

Кая Каллас призвала НАТО и США отказаться от диалога с Москвой.

Премьер-министр Эстонии заявила, что ее пугает сам факт диалога с РФ по гарантиям безопасности. Такое заявление Кая Каллас сделала в интервью местному информационному порталу ERR. По мнению главы правительства, западные сторонники не должны соглашаться на диалог с Москвой по данному вопросу. Речь идет о предоставлении правовых гарантий со стороны США и НАТО.

С точки зрения безопасности очень пугает то, что такие переговоры [по гарантиям безопасности] с Россией вообще идут. Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Эксперт напомнила журналистам о том, что Таллинн менее наивен в позиции по отношению к России. Она призвала эстонцев не молчать, а высказывать собственное мнение. Каллас видит положительным моментом тот факт, что к стране прислушиваются и в военном альянсе, и в Вашингтоне, с государством проводятся обсуждения и спрашивается совет.

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Фото и видео: ETV+