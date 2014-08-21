Керсти Кальюлайд рассказала о сотрудничестве ЕС и России.

Президент Эстонии выступила за продолжение диалога с Россией. Об этом Керсти Кальюлайд сообщила в интервью для латвийского информационного портала LSM.

Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. И в этом наша общая задача - работать с этими трудными вопросами. Керсти Кальюлайд, президент Эстонии

Глава государства уточнила, что западным соседям необходимо контактировать с Москвой и говорить с ней "такой, какая она есть". По мнению политика, чем больше между странами будет общения, тем больше стороны поймут друг друга. Она напомнила, что Евросоюз и РФ плотно сотрудничают в вопросах обмена студентов, решения проблем на Чудском озере и экологической обстановки.

В парламенте Эстонии объяснили, почему не нужен пограндоговор с Россией.

Фото: LSM