Алар Карис напомнил, что в стране есть французские и англоязычные школы.

Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы. Соответствующей информацией глава государства поделился с местными журналистами с телеканала ETV+. Алар Карис отметил, что не исключает того, что русские образовательные учреждения сохранят свою деятельность, однако правительство держит курс на эстоноязычное образование.

Это гипотетический вопрос – сколько школ останется. Я полагаю, могли бы остаться какие-то школы, где молодежь учила бы русский язык и училась бы на русском. Ведь у нас можно учиться на английском и французском. Алар Карис, президент Эстонии

Напомним, что Министерство образования и науки Эстонии в начале декабря представило новый план перевода школ. К 2035 году всех финансируемые учреждения должны перейти на обучение детей на эстонском языке. Президент считает, что в первую очередь для перехода на другой язык образования следует понимать, с чего начинать процесс и где взять учителей. Карис призвал начинать обучение уже с детского сада, где дети не учат язык, а постигают его.

Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным.

Фото и видео: etvpluss.err.ee



