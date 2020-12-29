Президент Чехии призвал не делать из Навального мученика

Президент Чехии призвал не делать из Алексея Навального мученика. Об этом Милош Земан рассказал местным журналистам из столичного издания Mladá fronta DNES. Политик сравнил ситуацию с блокировкой аккаунтов в социальных сетях Дональда Трампа в США.
Думаю, что излишне, чтобы из него делали мученика. Пусть выступает кандидатом, пусть борется за симпатии избирателей...Поместить кого-либо в заключение – это форма цензуры. Цензуры кандидата
Милош Земан, президент Чехии
Напомним, что ранее МИД РФ рекомендовал иностранным комментаторам ситуации с российским оппозиционером уважать международное право и не вмешиваться во внутренние дела России. Сергей Лавров подчеркнул, что заявление зарубежных экспертов публикуются "как под копирку". В Кремле добавили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за границы по данному вопросу.
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Фото: Pixabay.com
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