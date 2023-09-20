Президент Чехии призвал на Генассамблее ООН к поддержке Украины и миру в стране

Петер Павел выступил на ГА ООН.

Чешский президент Петер Павел призвал мировую общественность к поддержке Украины и обеспечению мира в этой стране. Соответствующее заявление глава правительства европейского государства сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. По мнению политика, мир в регионе не будет основан на несправедливом компромиссе или навязанных со стороны победителей условиях.

Чехия будет поддерживать Украину в ее обороне до тех пор, пока это будет необходимо. <...> Необходимо обеспечить прочный и справедливый мир, а не просто прекращение военных действий. Чтобы мир был устойчивым. Петер Павел, глава Чехии

По мнению чешского главы государства, западные страны на фоне украинского конфликта сейчас вынуждены увеличивать собственные вооруженные силыи наращивать военные бюджеты. В Праге предлагают укреплять безопасность на основе международного сотрудничества, соблюдении международного права.

В чешском кафе официанты включили украинцам гимн России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций