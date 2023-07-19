Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от украинского конфликта

Луис Инасиу Лула да Силва негативно оценил призыв главы Чили.

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил на саммите политических лидеров Европейского союза и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) о том, что мировое сообщество начинает уставать от украинского кризиса. Иностранец призвал коллег усилить работу по мирному разрешению регионального конфликтаю

Мир начинает уставать. Страны начинают уставать.... Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Глава государства выступил с критикой в адрес своего чилийского коллеги Габриэля Борича, который в ходе данного саммита в Брюсселе призвал лидеров латиноамериканских стран осудить действия российской стороны и ее спейциальную военную операцию. Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что отсутствие привычки участвовать в таких встречах может заставить молодых людей "быть более резкими, действовать слишком поспешно".

Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины.

Фото и видео: YouTube / Lula