Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины

Латиноамериканский лидер отверг предложение Берлина по военной помощи для ВСУ.

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью испанским журналистам из издания Pais о том, что отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в передаче боеприпасов, необходимых для танков Leopard, которые применяли бы Вооруженные силы Украины. Политик заметил, что если бы киевский режим начал использовать в сражениях этот арсенал, что латиноамериканская страна в этом случае стала бы участницей регионального конфликта.

Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что, если будет запущен хоть один снаряд и Россия узнает, что Бразилия его продала, Бразилия вступит в войну. Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о причинах конфликта на Украине.

Фото и видео: El Pais