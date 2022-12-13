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Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины

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Латиноамериканский лидер отверг предложение Берлина по военной помощи для ВСУ.

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью испанским журналистам из издания Pais  о том, что отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в передаче боеприпасов, необходимых для танков Leopard, которые применяли бы Вооруженные силы Украины. Политик заметил, что если бы киевский режим начал использовать в сражениях этот арсенал, что латиноамериканская страна в этом случае стала бы участницей регионального конфликта.

Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что, если будет запущен хоть один снаряд и Россия узнает, что Бразилия его продала, Бразилия вступит в войну.

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о причинах конфликта на Украине.

Фото и видео: El Pais

Теги: бразилия, военная помощь, всу, германия, луис инасиу лула да силва, олаф шольц, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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