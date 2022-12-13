Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью испанским журналистам из издания Pais о том, что отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в передаче боеприпасов, необходимых для танков Leopard, которые применяли бы Вооруженные силы Украины. Политик заметил, что если бы киевский режим начал использовать в сражениях этот арсенал, что латиноамериканская страна в этом случае стала бы участницей регионального конфликта.
Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что, если будет запущен хоть один снаряд и Россия узнает, что Бразилия его продала, Бразилия вступит в войну.
Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии
Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о причинах конфликта на Украине.
Фото и видео: El Pais
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