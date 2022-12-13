Президент Бразилии предложил подумать над созданием единых валют БРИКС и МЕРКОСУР

Луис Инасиу Лула да Силва призвал не бояться возможностей XXI века и не ограничиваться возможностями XX века.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил подумать над созданием единых валют БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и МЕРКОСУР Южноамериканского общего рынка при взаиморасчетах. Соответствующее заявление латиноамериканский лидер сделал в ходе совместной пресс-конференции с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Чиновник уверен в том, что со временем страны региона придут к такому решению. Он напомнил, что во многих государствах уже возникают сложности с приобретением американского доллара. В Бразилии полагают, что национальные банки способны заключать соглашения о создании универсальной валюты для использования ее во внутриблоковой торговле.

Если бы все зависело от меня, мы бы всегда торговали с другими странами в национальных валютах, чтобы не зависеть от доллара. Почему бы не попытаться создать общую валюту для стран МЕРКОСУР или для стран БРИКС? Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Президент признался в том, что не удивлен ажиотажу и недоверию, что возникли вокруг этой темы, так как все новое всегда вызывает недоверие у населения. Однако он призывал опробовать эту систему. По мнению политика, страны Латинской Америки не могут в ХХI веке ограничиваться возможностями ХХ века.

США заявили, что рассмотрели бы возможный запрос Бразилии на экстрадицию Болсонару.

Фото и видео: YouTube / AGENCIA EFE