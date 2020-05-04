Президент Болгарии подчеркнул на ГА ООН необходимость восстановления мира на Украине

Румен Радев призвал мир к дипломатии.

Президент Болгарии Румен Радев считает важнейшей задачей для Генеральной Ассамблеи Всемирной организации проложить путь к восстановлению мира на территории Украины. Свое заявление европейский политический лидер сделал на общеполитической дискуссии, выступая на 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Он счел, что важна мощная воля, дипломатия и активные переговоры по теме. Румен Радев рассчитывает, что эти методы позволя обеспечить всеобъемлющий и устойчивый мир на основе международных принципов.

Каждый день этой войны угрожает глобальному миру и безопасности. Кроме того, эта война превратилась в войну на изнурение, бросив вызов экономическому и социальному развитию по всему миру. А последние события показывают риск распространения войны на другие регионы Черного моря. Румен Радев, президент Болгарии

Болгарский президент указал, что "война, конфликты и террор угрожают будущему цивилизации". В Болгарии уточнили, что главы государств должны восстановить доверие и восстановить миропорядок. Политик добавил, что требуется сохранить твердую волю народов для тго, чтобы жить мирно и спокойно.

Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций