Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна

Мириам Гарсиа Феррер объяснила, когда ЕС примет окончательное решение по вопросу.

Болгария формально не уведомляла Европейскую комиссию о собственном желании открыть государственные границы для украинской зерновой продукции. При этом общеевропейского решения по ограничениям в отношении сельскохозяйственных товаров киевского режима пока нет. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Брюсселе сделала официальный представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер. Сотрудница офиса подчеркнула, что постановление в ЕС будет принято до полуночи 15 сентября.

Мы видели информацию в СМИ, формальных уведомлений Еврокомиссия от Болгарии не получала. Мириам Гарсиа Феррер, сотрудница ЕК

Ранее парламент Болгарии в четверг, 15 сентября, проголосовал за отмену введенного ранее запрета на импорт отдельных зерновых культур с Украины.

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Фото и видео: European Commission