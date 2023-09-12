ЕС может не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества

Даниэл Шеридан Ферри разъяснил запреты, вводимые ЕК против россиян.

Страны Евросоюза могут не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества, даже если она подлежит запрету на импорт. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Брюсселе сделал официальный представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри. Иностранный специалист заметил, что те автомобили, которые зарегистрированы на территории РФ, не могут пересекать государственную границу с ЕС.

Когда речь идет о ценных вещах и товарах, то должны строго соблюдаться. Если вы гражданин России и пересекаете границу в одежде, которая подлежит запрету, то вряд ли она будет конфисковываться. Даниэл Шеридан Ферри, сотрудник ЕК

Эксперт добавил, что что новых санкций не вводилось, а Еврокомиссия всего лишь разъяснила действующие ограничительные меры, которые функционируют продолжительный период времени. Он добавил, что речь идет о сложных, 11-и антироссийских пакетах.

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Фото и видео: European Commission