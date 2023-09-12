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ЕС может не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества

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Даниэл Шеридан Ферри разъяснил запреты, вводимые ЕК против россиян.

Страны Евросоюза могут не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества, даже если она подлежит запрету на импорт.  Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Брюсселе сделал официальный представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри. Иностранный специалист заметил, что те автомобили, которые зарегистрированы на территории РФ, не могут пересекать государственную границу с ЕС.

Когда речь идет о ценных вещах и товарах, то должны строго соблюдаться. Если вы гражданин России и пересекаете границу в одежде, которая подлежит запрету, то вряд ли она будет конфисковываться.

Даниэл Шеридан Ферри, сотрудник ЕК

Эксперт добавил, что что новых санкций не вводилось, а Еврокомиссия всего лишь разъяснила действующие ограничительные меры, которые функционируют продолжительный период времени. Он добавил, что речь идет о сложных, 11-и антироссийских пакетах.

ЕС запустил в Польше хаб для эвакуации украинских граждан по медицинским показаниям.

Фото и видео: European Commission

Теги: даниэл шеридан ферри, еврокомиссия, евросоюз, конфискация активов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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