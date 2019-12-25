Президент Ближневосточного форума: Турцию необходимо исключить из НАТО

Как считает политик, турецкие власти пытаются получить для себя преимущества в обмен на согласие по расширению Североатлантического альянса.

Американский президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО. Причиной тому является позиция государства по вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, а также проводимая ей внешняя политика. Об этом сообщили на портале ТАСС со ссылкой на польский телеканал TVP.

Пора исключить Турцию из НАТО. Пусть идет к России, Китаю. Скатертью дорога", - сказал он в интервью польскому телеканалу TVP.

Как считает политик, турецкие власти пытаются получить для себя преимущества в обмен на согласие на расширение Североатлантического альянса.

Пайпс отметил, что в последние 20 лет страна стала плохим союзником для НАТО, начала проводить враждебную политику.

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