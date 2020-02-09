Эрдоган анонсировал переговоры с Финляндией по НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с Финляндией по вступлению страны в НАТО. Об этом он сообщил журналистам.
Переговоры запланированы в формате телефонного разговора в субботу, 21 мая. Также Эрдоган намерен пообщаться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с членами НАТО, но позиция по членству Швеции и Финляндии четкая.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Видео: YouTube / Erdoğan Gönüllüleri
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