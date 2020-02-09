Эрдоган анонсировал переговоры с Финляндией по НАТО

Также турецкий лидер намерен пообщаться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с Финляндией по вступлению страны в НАТО. Об этом он сообщил журналистам.

Переговоры запланированы в формате телефонного разговора в субботу, 21 мая. Также Эрдоган намерен пообщаться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с членами НАТО, но позиция по членству Швеции и Финляндии четкая. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Видео: YouTube / Erdoğan Gönüllüleri