Эрдоган: Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Он подчеркнул, что не допустит присутствия альянсе террористических организаций.

Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями турецкой молодежи в Анкаре.

По словам главы государства, власти будут придерживаться своей позиции по вопросу членства Финляндии и Швеции в альянсе. Он подчеркнул, что не допустит присутствия в НАТО террористических организаций.

На данный момент мы решительно настроены по этим двум странам. Особенно это касается Швеции, они являются центром терроризма. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее мы сообщали, что Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.

Видео: YouTube / Haber Global