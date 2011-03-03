Генсек альянса Йенс Столтенберг получил заявки от двух стран.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба североатлантического альянса.

Генсек Йенс Столтенберг получил заявки от двух стран, которые ему передали послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф. Он назвал этот момент историческим шагом, после которого будут обсуждать следующие шаги.

Мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приема. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее мы сообщали, что парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

Видео: NATO