Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

Инициативу поддержали 188 депутатов.

Парламент Финляндии одобрил предложение о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Инициативу поддержали 188 депутатов из 200. Восемь человек выступили против заявки на членство в альянсе.

Следующим шагом должно стать одобрение от президента Финляндии Саули Ниинисте. После этого заявка страны будет подана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Ранее Захарова заявила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки

Фото: eduskunta.fi