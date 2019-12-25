Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил предложение о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
Инициативу поддержали 188 депутатов из 200. Восемь человек выступили против заявки на членство в альянсе.
Следующим шагом должно стать одобрение от президента Финляндии Саули Ниинисте. После этого заявка страны будет подана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Ранее Захарова заявила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки
Фото: eduskunta.fi
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все