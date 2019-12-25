  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО
Сегодня, 16:50
109
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

0 0

Инициативу поддержали 188 депутатов.

Парламент Финляндии одобрил предложение о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Инициативу поддержали 188 депутатов из 200. Восемь человек выступили против заявки на членство в альянсе.

Следующим шагом должно стать одобрение от президента Финляндии Саули Ниинисте. После этого заявка страны будет подана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Ранее Захарова заявила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки

Фото: eduskunta.fi

Теги: голосование, нато, парламент, финляндия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии