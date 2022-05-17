Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки

Дипломат заявила, что решение принимали не народы обеих стран, а Вашингтон.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев LIVE".

По ее словам, решение о вступлении Финляндии и Швеции в состав альянса принимали не народы обеих стран, а Вашингтон, который заставляет их менять свою стратегическую направленность.

То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, развязывает России руки. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее мы сообщали, что дебаты в парламенте Финляндии по вступлению в НАТО продлились более 14 часов.

Видео: VK / СОЛОВЬЁВ LIVE