Президент Бенина заявил о подавлении военного переворота

Президент Бенина Патрис Талон в официальном обращении к нации сообщил местному населению о том, что вооруженный путч в африканской стране подавлен. Глава государства отметил, что в результате недавних столкновений есть погибшие и пленные. По словам политического лидера, такой акт предательства не останется безнаказанным. Иностранные журналисты из новостного агентства The Reuters уточнили, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) ранее осудило попытку военного государственного переворота на территории Бенина, а также решило развернуть там собственные резервные силы.

Речь идет о том, что утром 7 декабря группа военнослужащих объявила об отстранении президента Патриса Талона от должности. Они также заявили о роспуске всех действовавших на тот момент в столице органов власти. Местные военнослужащие захватили государственное телевидение и сообщили о закрытии государственных границ. Далее республиканская гвардия задержала нескольких военнослужащих, которые попытались совершить смену режима. По данным от авторов материала из The Reuters, в 2026 году истекает срок полномочий Патриса Талона. В апреле следующего года должны пройти выборы на пост президента Бенина. При этом в ноябре власти приняли новую конституцию, которая продлевает срок полномочий президента на срок с пяти до семи лет.

