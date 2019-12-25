  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент Армении встретился с главой Генштаба
Сегодня, 16:10
105
matveyvn

Президент Армении встретился с главой Генштаба

0 0

Саркисян заявил, что будет и дальше уделять пристальное внимание армии.

Президент Армении Армен Саркисян встретился с главой Генштаба Оником Гаспаряном. В ходе беседы они согласились, что сохранение стабильности в стране является приоритетным направлением.

Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна.

Собеседники особо отметили напряженную ситуацию в связи с последними событиям.

цитата из сообщения пресс-службы президента Армении

Саркисян заявил, что будет и дальше уделять пристальное внимание армии и её проблемам.

Ранее мы писали, что Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, генштаб, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии