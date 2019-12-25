Президент Армении встретился с главой Генштаба

Саркисян заявил, что будет и дальше уделять пристальное внимание армии.

Президент Армении Армен Саркисян встретился с главой Генштаба Оником Гаспаряном. В ходе беседы они согласились, что сохранение стабильности в стране является приоритетным направлением.

Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна.

Собеседники особо отметили напряженную ситуацию в связи с последними событиям. цитата из сообщения пресс-службы президента Армении

Саркисян заявил, что будет и дальше уделять пристальное внимание армии и её проблемам.

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