Президент Армении планирует встретиться с начальником Генштаба

Подчёркивается, что дата встречи пока неизвестна.

Президент Армении Армен Саркисян планирует встретиться с начальником Генштаба Оником Гаспаряном. Накануне его отставки требовал премьер-министр Никол Пашинян.

Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на помощницу президента Асмик Петросян.

Президент планирует встретиться с начальником генерального штаба. Асмик Петросян, помощница президента Армении

Подчёркивается, что дата встречи пока неизвестна. В администрации уточнили, что Саркисян сейчас ищет пути мирного урегулирования внутриполитического кризиса.

Ранее Алиев заявил, что Армения не представила Азербайджану карты минных полей.

Фото: pixabay.com