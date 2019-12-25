Президент Армении планирует встретиться с начальником Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян планирует встретиться с начальником Генштаба Оником Гаспаряном. Накануне его отставки требовал премьер-министр Никол Пашинян.
Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на помощницу президента Асмик Петросян.
Президент планирует встретиться с начальником генерального штаба.
Асмик Петросян, помощница президента Армении
Подчёркивается, что дата встречи пока неизвестна. В администрации уточнили, что Саркисян сейчас ищет пути мирного урегулирования внутриполитического кризиса.
Ранее Алиев заявил, что Армения не представила Азербайджану карты минных полей.
Фото: pixabay.com
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