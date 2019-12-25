Президент Армении назвал неизбежными досрочные парламентские выборы в стране

Действующая власть должна объективно оценить своё положение.

Президент Армении Армен Саркисян назвал неизбежными досрочные парламентские выборы в стране. Его слова передаёт Sputnik Армения.

По его словам, до новых выборов в парламент страной должно управлять правительство национального согласия. Такое решение было принято, исходя из сложившейся ситуации. Саркисян подчеркнул, что страна нуждается в достойном выходе, чтобы избежать серьёзных потрясений.

Президент считает, что действующая власть должна объективно оценить своё положение и представить дорожную карту, в которой будут указаны сроки будущих парламентских выборов.

Ранее армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна.

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