Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна

Наира Зограбян заявила, что парламент Еревана должен обсудить только один вопрос.

Армянская оппозиция призвала отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Представитель партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян выступила с соответствующим заявлением в местном парламенте.

Сегодня в этом зале заседаний должен обсуждаться лишь один вопрос - отмена военного положения и отставка Никола Пашиняна, другой вопрос мы обсуждать не имеем морального права Наира Зограбян, армянская оппозиционерка

Напомним, что в Ереване проходят акции протеста против соглашения с Баку об урегулировании вопроса по Нагорному Карабаху. Оппозиция требует отставки главы правительства за подписанный документ. Специальная следственная служба Армении против организаторов митингов возбудила уголовное дело по статье за проведения собрания с нарушением установленного законом порядка. Наказание предусматривает двухмесячный арест.

Сторонники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев в Карабахе.

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