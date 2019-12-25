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Сторонники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев в Карабахе
Сегодня, 10:28
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matveyvn

Сторонники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев в Карабахе

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Оппозиция Армении не смогла добиться внеочередного заседания парламента.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правящая парламентская фракция "Мой шаг", предложили оппозиции выступить против российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

До обсуждения правомерности соглашения о прекращении карабахской войны.

цитата из сообщения партии

Оппозиции предлагается выступить за отказ от посредничества России в конфликте и за продолжение войны. Также критикам Пашиняна предлагают "предоставить дорожную карту для достижения победы в войне".

В "Моём шаге" отметили, что подписанное Пашиняном трёхстороннее соглашение позволяет Армении оставить за собой хотя бы часть Карабаха и сохранить тысячи человеческих жизней.

До этого оппозиция Армении не смогла добиться внеочередного заседания парламента, на котором Никола Пашиняна смогли бы отправить в отставку. Помешало отсутствие кворума. Депутаты "Моего шага" на заседание не пришли.

Ранее в Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, нагорный карабах, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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