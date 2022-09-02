Президент Аргентины заявил о попытке убийства Кристины Фернандес де Киршнер

Альберто Фернандес объяснил, что преступник нажал на курок пистолета, в котором находилось пять патронов.

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал попыткой убийства действия мужчины, который направил пистолет на вице-президента латиноамериканской республики Кристину Фернандес де Киршнер. В обращении к нации глава государства пояснил, что оружие, которым 35-летний бразилец угрожал вице-премьеру, было заряжено. Злоумышленник смог нажать на курок, но пистолет не встрелил.

Около 21:00 вечера (в 03:00 по времени Москвы) мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Это самое тяжкое событие с момента восстановления демократии. Альберто Фернандес, президент Аргентины

Политик заметил, что техническая причина, по которой оружие не выстрелило все еще устанавливается . Известно, что в пистолете находилось пять пуль. Подозреваемый в преступлении задержан местной полицией. На кадрах, размещенных в эфире телеканала Cinco Noticias заметно, что стоявший в толпе злоумышленник смог вплотную приблизиться к Фернандес де Киршнер.

Полиция Аргентины задержала мужчину, направившего оружие на вице-президента.

Фото и видео: YouTube / Alberto Fernández