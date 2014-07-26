На жизнь политика покушался бразилец.

Полиция Аргентины задержала мужчину, направившего оружие на вице-президента страны Кристину Киршнер. Правоохранительные органы уточнили, что пистолет был заряжен, но произошла осечка. Инцидент произошел около дома Киршнер в Буэнос-Айресе в тот момент, когда политик выходила из своего автомобиля. Полиция смогла оперативно задержать подозреваемого.

Злоумышленником оказался 35-летний гражданин Бразилии. местный телеканал TN

Согласно предварительным данным, вооруженный мужчина нажал на курок пистолета, но выстрела не последовало. На опубликованных в социальных сетях телеканалом "Синко нотисиас" кадрах видно, что стоявший в толпе человек с оружием сначала приблизился к Киршнер, а затем совершил преступление.

Помощник главы МВД ЛНР заявил о совершенном на него покушении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

