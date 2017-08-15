Помощник главы МВД ЛНР заявил о совершенном на него покушении

Виталий Киселев рассказал о террористических методах работы украинских властей.

Помощник главы правоохранительных органов Луганской народной республики Виталий Киселев с позывным "Коммунист" заявил журналистам о совершенном на него покушении. Инцидент произошел еще в конце мая текущего года.

В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия. Виталий Киселев с позывным "Коммунист"

Эксперт добавил, что покушение произошло в центре Луганска, однако он не может сейчас разглашать подробности. Специалист полагает, что власти Киева все чаще используют террористические методы ведения боевых действий. Он вспомнил о недавних покушениях на глав Мелитополя, Запорожской области, Мариуполя, Лисичанска.Этих должностных лиц Киселев считает руководителями "русской весны" в регионе, поэтому украинские чиновники прикладывают все возможные усилия для их устранения. "Коммунист" считает, что покушение на него связано с политикой, а также его деятельностью по выявлению преступлений украинских силовиков.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости