Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда

Жертвой трагедии стал один человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда. По факту произошедшего московские оперативники возбудили уголовное дело. Подозреваемый обвиняется по двум статьям: за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. В пресс-службе регионального МВД подчеркнули, что трагедия произошла из-за бытового конфликта между клиентами заведения в ночь на 26 августа. Очевидцы объяснили, что 38-летний мужчина неоднократно подходил к столику, за которым сидела компания мужчин и женщин, а потом вытащил пистолет и произвел несколько выстрелов.

От полученных ранений на месте скончался 33-летний мужчина. Пострадали еще два человека. Они госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Фигурант расследования поцман. Полиция проводит по месту его жительства обыск.

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Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

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