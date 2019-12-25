В Петербурге школьницы подрались из-за кофты

Одна из участниц конфликта ранее состояла на учете по делам несовершеннолетних.

Юная жительница Петербурга избила ровесницу на глазах у сверстников. В Сети появилось видео жестокого нападения. Об этом сообщили на портале Peterburg2.

Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося. По версии правоохранителей, школьница накинулась с кулаками на девушку из-за покупки похожей кофты и оскорблений в личной переписке. Агрессивная девочка била недруга по лицу и телу ногами, кричала на нее и вела себя очень грубо.

Известно, что злоумышленница состоит на учете по делам несовершеннолетних. Сейчас с ней снова разбираются сотрудники МВД.

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Фото: Piter.tv