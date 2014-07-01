В Луге задержали закладчицу, которая распространяла синтетические наркотики

Девушку настигли оперативники у её дома.

Во вторник, 23 августа, оперативники в Луге задержали 25-летнюю девушку, которую подозревают в распространении синтетических запрещённых веществ. Об этом стало известно Piter.TV.

Определить местоположение задержанной полицейские смогли по оперативным сведениям. Закладчицу настигли прямо у её дома.

По предварительным данным, жительница Ленобласти оставила "закладку" с наркотиками в 50 м от дома №3 по Горной улице. Оттуда изъяли 214 г синтетического наркотика МДМА, что позднее подтвердила экспертиза.

Возбуждено уголовное дело, девушка арестована.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ищут совратителей 13-летней девочки.

Фото: Piter.TV