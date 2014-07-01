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В Луге задержали закладчицу, которая распространяла синтетические наркотики
Сегодня, 12:06
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В Луге задержали закладчицу, которая распространяла синтетические наркотики

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Девушку настигли оперативники у её дома.

Во вторник, 23 августа, оперативники в Луге задержали 25-летнюю девушку, которую подозревают в распространении синтетических запрещённых веществ. Об этом стало известно Piter.TV.

Определить местоположение задержанной полицейские смогли по оперативным сведениям. Закладчицу настигли прямо у её дома.

По предварительным данным, жительница Ленобласти оставила "закладку" с наркотиками в 50 м от дома №3 по Горной улице. Оттуда изъяли 214 г синтетического наркотика МДМА, что позднее подтвердила экспертиза.

Возбуждено уголовное дело, девушка арестована. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ищут совратителей 13-летней девочки.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область, луга, распространение наркотиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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