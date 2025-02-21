Президент Аргентины подарил Маску бензопилу в качестве символа борьбы с распилом денег

Ситуация создала на просторах соцсетей мем.

Президент Аргентины Хавьер Милей вручил в подарок американскому предпринимателю, миллиардеру, основателю компаний SpaceX и Tesl, а также руководителю Департамента эффективности правительства (DOGE) при президенте-республиканце Дональде Трампе Илону Маску бензопилу на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне. Соответствующая информация опубликована организаторами мероприятия. Известно, что строительный инструмент глава государства вручил иностранному гостю в качестве символа общей идеи о необходимости борьбы с коррупцией и бюрократией, сокращения государственных расходов. Илон Маск принял бензопилу с энтузиазмом, после чего вышел с ней на сцену.

Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила! Илон Маск, глава DOGE

Ролик с этим моментом распространился по социальным сетям. В кадре заметно, что Илон Маск сначала размахивает бензопилой за кулисами, а затем выходит с ней на сцену. Там его встретил сам Хавьер Милей. Кадр с бензопилой уже стал вирусным в интернете. В соцсетях шутят, что новый символ Милея может превратиться в очередной мем для Илона Маска, как это было с DOGE.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости США