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Маск представил продвинутую версию чат-бота Grok-3

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Чат-бот обладает развитыми способностями к рассуждению.

Американский бизнесмен Илон Маск представил продвинутую версию чат-бота Grok-3 xAI. Отмечается, что по итогам тестирования Grok-3 оказался в десять раз умнее версии Grok-2.

Чат-бот обладает развитыми способностями к рассуждению. В рамках презентации Grok-3 рассчитал окно для полета на Марс и возвращения борта на Землю со всеми техническими нюансами. Маск пояснил, что эту версию обучали на гигакомпьютере Colossus с использованием 200 000 чипов Nvidia H100.

Ранее Маск пошутил, что в США живут много вампиров.

Видео: YouTube / Solving The Money Problem

Теги: grok 3, илон маск, презентация, чат-бот
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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