Маск пошутил, что в США живут много вампиров

Глава DOGE отреагировал на информацию о "долгожителях" в США.

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla, руководитель профильного ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск пошутил о том, что на территории США проживает большое количество вампиров. Таким образом он отреагировал на опубликованную таблицу с возрастными сведениями о ныне живущих гражданах страны, которые получают социальные пособия. В перечне показано, что у США якобы есть несколько миллионов живых американцев в возрасте от 120 до 249 лет, а также один "долгожитель", отнесенный к возрастной категории от 360 до 369 лет.

Согласно базе данных (администрации - ред.) социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Возможно, "Сумерки" (фильм - ред.) реальны, и здесь много вампиров, которые получают социальные пособия. Илон Маск, глава DOGE

Один из пользователей в социальных сетях отреагировал на пост миллиардера. Он написал, что среди получающих пособия наверняка есть Эдвард Каллен, герой вампирского романа писательницы Стефани Майер "Сумерки". В пресс-службе DOGE прокомментировали публикацию Илона Маска. Специалисты указали, что что рассмотрят данную проблему.

Маск прогнозирует рост ВВП США на 4-5% в год благодаря DOGE.

Фото: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Elon Musk