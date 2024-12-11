Глава DOGE указал на курс на решение внутренних проблем, а не вмешательстве в дела других государств.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе прогнозирует рост ВВП США на 4-5 процентов ежегодно благодаря работе DOGE. Соответствующее заявление сделал местный предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla, руководитель профильного ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. Иностранец выступил по видеоконференции для участников Всемирного правительственного саммита, организованного в Дубае. По словам эксперта, ключевым результатом профильного ведомства страны станет отсутствие инфляции в период с 2025 по 2026 год.

Экономика потенциально может вырасти на 4-5% с точки зрения реального производства товаров и услуг, а государственные расходы могут быть сокращены примерно на 3-4% ВВП, примерно на $1 трлн или больше. Илон Маск, глава DOGE

По оценкам Всемирного банка, ВВП Вашингтона в 2024 году увеличился 2,8 процента. Ожидается, что американская экономическая система вырастет на 2,3 процента в 2025 году и на два процента в 2026 году.

Маск считает, что ИИ вскоре затмит человеческие возможности.

Фото и видео: YouTube / Reuters