Глава DOGE напомнил о важности "ответственного воспитания" развивающихся технологий.

Американский миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект вскоре затмит человеческие возможности. Соответствующее заявление сделал местный предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla, руководитель профильного ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. Иностранец выступил по видеоконференции для участников Всемирного правительственного саммита, организованного в Дубае. По словам эксперта, в будущем человечество станет лишь "небольшой частью" совокупного интеллекта планеты.

Искусственный интеллект затмит человеческий, я не знаю, что об этом думать, кроме того, что это неизбежно. Человеческий интеллект будет лишь небольшой частью совокупного интеллекта [на Земле], на долю цифрового интеллекта будет приходиться более 99% интеллекта. Остается надеяться, что компьютеры будут добры к нам, я надеюсь. Илон Маск, глава DOGE

Эксперт подчеркнул, что человечеству нужно осторожно относиться к развитию ИИ и ответственно подходить к тем ценностям и материалам, на которых современные технологии будут расти и развиваться. В этом отношении Илон Маск сравнил ИИ с "супергениальным ребенком", воспитание которого родителями может определить его дальнейшее будущее и то, как в результате он будет пользоваться своими способностями. Американский бизнесмен добавил, что если воспитать ИИ на основе популярных среди левых либералов ценностей разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI), то ИИ просто решит, что у власти слишком много мужчин, поэтому решится на их ликвидацию.

Илон Маск анонсировал запуск языковой модели Grok 3.

Фото и видео: YouTube / Reuters