Илон Маск анонсировал запуск языковой модели Grok 3

Предприниматель раскрыл возможности, которыми обладает новая версия языковой модели.

В США анонсировали запуск языковой модели Grok 3. Технологическая новинка будет запущена для широкой аудитории в течение одной или двух недель. Соответствующее заявление сделал местный предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla, руководитель профильного ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. Иностранец выступил по видеоконференции для участников Всемирного правительственного саммита, организованного в Дубае. По словам эксперта, следующее поколение языковой модели также разработано на основе искусственного интеллекта (ИИ) Grok от компании xA

Необходимо завершить финальные испытания, доработать последние компоненты. Я должен быть уверен, что работа выполнена хорошо. На это уйдет неделя, может быть, две. Вероятно, Grok 3 - лучшее, что есть сейчас на мировом рынке ИИ, Илон Маск, глава DOGE

Напомним, что предыдущее поколение Grok 2 было представлено в августе 2024 года. В апреле 2023 года Илон Маск основал стартап xAI, который занимается разработкой искусственного интеллекта. В ноябре его компания презентовала мировому сообществу чат-бот на основе ИИ Grok. Сейчас данная нейросеть доступна пользователям с премиум-подпиской на платформе социальной сети. Создатели проекта говорят о том, что технологический продукт отличается от своих аналогов отсутствием цензуры. Он также обеспечивает доступ к актуальной информации пользователям в реальном времени. Стартап также ведет разработку чат-бота TruthGPT в качестве альтернативы предвзятому, как считает Маск, ChatGPT.

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Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television