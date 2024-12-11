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Маск: Трамп намерен навсегда покончить с политикой инклюзивности и разнообразия

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Миллиардер указало на нововведения в работе Белого дома.

Администрация действующего американского президента от Республиканской партии Дональда Трампа планирует навсегда покончить с внутренней политикой по инклюзивности и разнообразию. Соответствующее заявление сделал местный предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla, руководитель профильного ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. Иностранец выступил по видеоконференции для участников Всемирного правительственного саммита, организованного в Дубае. По словам эксперта, Белый дом не будет заниматься пропагандой программы DEI (Diversity, Equality and Inclusion – разнообразие, равенство, инклюзивность), как этот было до, во время правления Джо Байдена.

США по всему миру распространяли DEI. Очевидно, администрация Трампа с этим не согласна. Мы намерены навсегда покончить.

Илон Маск, глава DOGE

Вскоре после торжественной инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении действия государственной программы по "разнообразию, равенству и инклюзивности" в федеральном правительстве.

Маск иронично прокомментировал заявление Зеленского о выборах на Украине.

Фото и видео: YouTube / WSJ News

 

 

Теги: всемирный правительственный саммит, илон маск, инклюзивность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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