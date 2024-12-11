Американец отреагировал на интервью украинца британскому ITV News.

Руководящий новым американским ведомством по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с иронией прокомментировал слова лидера киевского режима Владимира Зеленского об отмене выборов главы государства на Украине. Пользователей соцсети отреагировал на пост другого человека, в котором был приведен отрывок из интервью Зеленского британскому телеканалу ITV News. В беседе с журналистами иностранный политик утверждал, что все население его страны якобы "выступает против проведения выборов". Илон Маск иронично заметил, что это все является правдой.

Конечно. пошутил Илон Маск в соцсетях

Напомним, что 1 февраля специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что власти в Вашингтоне хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца 2025 года. Это особенно важно в случае заключения перемирия с Россией. Парламентские и президентские выборы на украинской территории не проводятся из-за военного положения, хотя президентские должностные полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года.

Маск утверждает, что USAID финансировало разработку биологического оружия.

Фото: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Elon Musk