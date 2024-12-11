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Маск иронично прокомментировал заявление Зеленского о выборах на Украине
Сегодня, 11:20
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Маск иронично прокомментировал заявление Зеленского о выборах на Украине

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Американец отреагировал на интервью украинца британскому ITV News.

Руководящий новым американским ведомством по повышению эффективности  федерального правительства (DOGE), основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с иронией прокомментировал слова лидера киевского режима Владимира Зеленского об отмене выборов главы государства  на Украине. Пользователей соцсети отреагировал на пост другого человека, в котором был приведен отрывок из интервью Зеленского британскому телеканалу ITV News. В беседе с журналистами иностранный политик утверждал, что все население его страны  якобы "выступает против проведения выборов". Илон Маск иронично заметил, что это все является правдой.

Конечно.

пошутил Илон Маск в соцсетях

Напомним, что 1 февраля специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что власти в Вашингтоне хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца 2025 года. Это особенно важно в случае заключения перемирия с Россией. Парламентские и президентские выборы на украинской территории не проводятся из-за военного положения, хотя президентские должностные полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года.

Маск утверждает, что USAID финансировало разработку биологического оружия.

Фото:  X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Elon Musk

Теги: владимир зеленский, илон маск, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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