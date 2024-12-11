Маск утверждает, что USAID финансировало разработку биологического оружия

Глава DOGE раскрыл детали расследования в отношении USAID.

Руководящий новым американским ведомством по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск обвинил Агентство по международному развитию (USAID) в финансировании разработок биологического оружия. Соответствующее заявление миллиардер сделал в собственном аккаунте в социальной сети. Ранее бизнесмен говорил публично о том, что считает USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей? Илон Маск в соцсетях

Новостное агентство The Associated Press со ссылкой на авторские источники сообщило читателям о том, что двух руководителей службы безопасности из USAID власти отправили в административный отпуск в связи с конфликтом с DOGE. Считается, что руководители якобы отказали предоставить ведомству Илона Маска секретную информацию. В конце января 2025 года местный телеканал NBC News сообщал аудитории, что в административный отпуск с сохранением полной заработной платы и льгот до дальнейшего уведомления от Белого дома отправлено свыше 50 государственных служащих USAID. Причиной данной меры стало проведение проверки после обнаружения "некоторых действий со стороны USAID, которые, по всей видимости, могут быть нацелены на обход исполнительных указов действующего президента США.

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Фото: социльные сети