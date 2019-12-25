Действующий глава государства ведёт переговоры со всеми политическими силами.

Пресс-служба назвала местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Как рассказала его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, он находится в Бишкеке.

Отмечается, что действующий глава государства ведёт переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло.

Все силы направлены на то, чтобы вернуть всё в правовое русло. Толгонай Стамалиева, пресс-секретарь президента Киргизии

Ранее мы писали, что в Киргизии не знают, где находятся президент и премьер-министр страны.

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