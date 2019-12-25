Пресс-служба назвала местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Как рассказала его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, он находится в Бишкеке.
Отмечается, что действующий глава государства ведёт переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло.
Все силы направлены на то, чтобы вернуть всё в правовое русло.
Толгонай Стамалиева, пресс-секретарь президента Киргизии
Ранее мы писали, что в Киргизии не знают, где находятся президент и премьер-министр страны.
Фото: pixabay.com
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