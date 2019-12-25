В Киргизии не знают, где находятся президент и премьер-министр страны

Крупных чиновников не выпускают из страны.

В Киргизии не знают, где находятся президент Сооронбай Жээнбеков и подавший в отставку премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом рассказал заместитель главы Совета безопасности республики Омурбек Суваналиев, пишет "Интерфакс".

По его словам, в целях безопасности власти республики решили закрыть границу. Суваналиев отдал распоряжение не выпускать крупных чиновников из страны.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии, Карабахе и Киргизии.

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