В Киргизии не знают, где находятся президент и премьер-министр страны

В Киргизии не знают, где находятся президент Сооронбай Жээнбеков и подавший в отставку премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом рассказал заместитель главы Совета безопасности республики Омурбек Суваналиев, пишет "Интерфакс".
По его словам, в целях безопасности власти республики решили закрыть границу. Суваналиев отдал распоряжение не выпускать крупных чиновников из страны.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии, Карабахе и Киргизии.
Фото: pixabay.com
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