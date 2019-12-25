Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии, Карабахе и Киргизии

Они положительно оценили идею межрегионального взаимодействия предприятий.

Президент Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии, Карабахе и Киргизии во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Отмечается, что Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения, после чего они рассмотрели вопросы двухстороннего взаимодействия. Также они затронули ситуацию в Киргизии, Нагорном Карабахе и Белоруссии.

Путин и Лукашенко вновь положительно оценили идею межрегионального взаимодействия предприятий, а также вузами, научными учреждениями, академическими школами.

Ранее Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ.

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